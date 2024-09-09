هيئة الهلال الأحمر السعودي تخصص 3 مراكز صحية بالمسجد الحرام لخدمة ضيوف الرحمن

وتوزعت المراكز الصحية لخدمة ضيوف الرحمن في مركز طوارئ الحرم رقم 1 (الدور الأول في توسعة الملك فهد، بجوار باب 88) يقع هذا المركز في توسعة الملك فهد، ما يجعله قريبًا من المناطق التي تشهد كثافة عالية من الزوار يقدم هذا المركز خدمات الإسعافات الأولية والاستجابة السريعة للحالات الصحية الطارئة، ويعمل به طاقم طبي مؤهل للتعامل مع مختلف الحالات الطبية.