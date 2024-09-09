هيئة الهلال الأحمر السعودي تخصص 3 مراكز صحية بالمسجد الحرام لخدمة ضيوف الرحمن

خصصت هيئة الهلال الأحمر السعودي ثلاثة مراكز صحية في المسجد الحرام لخدمة الزوار والمعتمرين، بهدف تقديم الرعاية الطبية العاجلة للحالات الطارئة وضمان سلامة مرتادي المسجد، وهذه المراكز موزعة في مواقع استراتيجية داخل الحرم لتوفير الاستجابة السريعة والكفاءة العالية.
وتوزعت المراكز الصحية لخدمة ضيوف الرحمن في مركز طوارئ الحرم رقم 1 (الدور الأول في توسعة الملك فهد، بجوار باب 88) يقع هذا المركز في توسعة الملك فهد، ما يجعله قريبًا من المناطق التي تشهد كثافة عالية من الزوار يقدم هذا المركز خدمات الإسعافات الأولية والاستجابة السريعة للحالات الصحية الطارئة، ويعمل به طاقم طبي مؤهل للتعامل مع مختلف الحالات الطبية.
ومركز طوارئ الحرم رقم 3 (الرواق السعودي، باب إسماعيل بجوار مصلى الجنائز) يتمركز هذا المركز بالقرب من مصلى الجنائز عند باب إسماعيل، وهو موقع حساس لتلبية احتياجات الزوار والمعتمرين، خصوصًا في حالات الطوارئ المتعلقة بالجموع الكبيرة، المركز مجهز بجميع المعدات الطبية اللازمة للتعامل مع الإصابات وحالات الطوارئ المختلفة.
ومركز طوارئ الحرم رقم 4 (الرواق السعودي، الدور الأول بجوار جسر أجياد) يعد هذا المركز جزءًا من الرواق السعودي في الحرم المكي، ويمثل نقطة طبية مهمة لتقديم الخدمات الطبية الطارئة في منطقة الجسر، ويوفر المركز استجابة سريعة للحالات الطارئة، مع التركيز على تقديم الرعاية الفورية للمصابين والمحتاجين.
تسعى هيئة الهلال الأحمر من خلال هذه المراكز إلى ضمان توفر الرعاية الصحية الطارئة للزوار والمعتمرين على مدار الساعة، ما يعزز من سلامتهم ورفاهيتهم خلال وجودهم في المسجد الحرام.