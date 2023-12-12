"بوصلة القيم".. وزير التعليم يؤكد أهمية رفع مستوى مهارات القراءة والرياضيات كأساس متين لكل العلوم

ومن بين مضامين رسالة وزير التعليم، قوله: "إن التركيز على المبادرات والبرامج والأعمال داخل المدرسة والتي من شأنها تحدث تغييرًا في نواتج التعلم بدلاً من التركيز على المبادرات ذات الأثر المؤقت أو الأثر الشكلي".