انطلاق ملتقى رؤساء الشركات واللجان العمالية غدًا بالرياض.. شراكة استراتيجية لتعزيز بيئة العمل

وأكد رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية المهندس ناصر بن عبدالعزيز الجريد، أنّ هذا الملتقى يمثّل فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون بين الشركات واللجان العمالية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو بناء شراكات مستدامة تسهم في تحسين بيئة العمل ورفع الكفاءة الإنتاجية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.