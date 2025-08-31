الشؤون الإسلامية تكشف حالتي اختلاس كهرباء من مساجد بمحافظة الشماسية في القصيم

ففي الحالة الأولى، كشفت الفرق الميدانية اختلاساً للكهرباء من عداد جامع يقع على الطريق السريع، حيث جرى سحب التيار عبر كيبل كهربائي بعد حفر الإسفلت ودفنه داخله، ثم توصيله إلى (9) غرف ودورات مياه ومطبخ يسكن بها ما لا يقل عن (34) عاملاً، وتم تجهيزها بالمكيفات والإنارة والأجهزة الكهربائية، إضافة إلى تشغيل غطاس على بئر لضخ المياه إلى خزانات وبرك مائية ومزرعة كبيرة مجاورة للمسجد.