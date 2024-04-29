"الإبراهيم" يعلن انضمام المملكة للتحالف العالمي للذكاء الاصطناعي

أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم انضمام المملكة للتحالف العالمي للذكاء الاصطناعي.
وكان "الإبراهيم" قد ذكر أنّ الوضع الاقتصادي في المملكة صحي جدًا، والنمو في الأنشطة غير النفطية واعد جدا، موضحًا أن هناك مصادر جديدة تساهم في نمو القطاع غير النفطي ويتم استهداف مصادر أخرى على المدى القريب والمتوسط.
وقال وزير الاقتصاد على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، إنه في عام 2023 لأول مرة حققت الأنشطة غير النفطية نحو 50 % من الناتج المحلي الحقيقي ما يدل على جدية التحول وفاعلية الأداء.
وأشار إلى أن هذا فقط مجرد بداية لأن الفرص التي تخلق اليوم جراء تنفيذ رؤية 2030 ومشاركة الشركاء من حول العالم في قصة تحول المملكة فقط في بدايتها.
وأضاف أن التوقعات الرسمية، بحسب بيان الميزانية، تشير إلى نمو الناتج المحلي للمملكة بنسبة 4.4% ونمو الأنشطة غير النفطية بين 4 و5%.
وبيّن أنه يتم تحديث هذه التوقعات بشكل مستمر، والأهم هو نمو الأنشطة غير النفطية ومصادر نموها.