"الإبراهيم" يعلن انضمام المملكة للتحالف العالمي للذكاء الاصطناعي

وكان "الإبراهيم" قد ذكر أنّ الوضع الاقتصادي في المملكة صحي جدًا، والنمو في الأنشطة غير النفطية واعد جدا، موضحًا أن هناك مصادر جديدة تساهم في نمو القطاع غير النفطي ويتم استهداف مصادر أخرى على المدى القريب والمتوسط.