بدء توافد ثالث دفعات برنامج ضيوف خادم الحرمين للعمرة إلى المدينة المنورة

وتضم الدفعة الثالثة من عام 2024 نحو 250 معتمرًا ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة من 16 دولة؛ هي: الأردن، العراق، تونس، مصر، لبنان، الجزائر، المغرب، تونس، نيجيريا، جنوب أفريقيا، تشاد، إثيوبيا، الكاميرون، كينيا، السنغال، وأوغندا.