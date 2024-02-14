بدء توافد ثالث دفعات برنامج ضيوف خادم الحرمين للعمرة إلى المدينة المنورة

استقبلت المدينة المنورة صباح اليوم الأربعاء أولى وفود الدفعة الثالثة، المستضافين، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
وتضم الدفعة الثالثة من عام 2024 نحو 250 معتمرًا ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة من 16 دولة؛ هي: الأردن، العراق، تونس، مصر، لبنان، الجزائر، المغرب، تونس، نيجيريا، جنوب أفريقيا، تشاد، إثيوبيا، الكاميرون، كينيا، السنغال، وأوغندا.
وكان في استقبال الضيوف لدى وصولهم مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، عدد من مسؤولي الوزارة.
ورفع الضيوف شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على هذه الاستضافة الكريمة لأداء مناسك العمرة وزيارة المدينة المنورة.
ووصف الضيوف البرنامج بأنه مكرمة غالية من خادم الحرمين الشريفين، وتصب في خدمة الإسلام والمسلمين، وتضاف إلى جهود ومبادرات المملكة العربية السعودية لخدمة المسلمين.
وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قد أعدت برنامجاً ثقافياً ودعوياً متميزاً للضيوف في كلّ من المدينة المنورة ومكة المكرمة، حيث يتضمن في المدينة: لقاءً مع أحد أئمة الحرم النبوي الشريف، وزيارة مسجد قباء، وشهداء أحد، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ثم يتوجه الضيوف إلى مكة المكرمة ملبّين بلباس الإحرام، وبعد أداء مناسك العمرة يقام لهم هناك برنامجاً متنوعاً طوال وجودهم هناك.