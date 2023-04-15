السديس يوصي بمضاعفة الجهود لخدمة ضيوف الرحمن

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بجهود وكالة الشؤون بالمسجد الحرام، وذلك خلال لقائه مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، ونائب مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور ناصر بن عثمان الزهراني.
وأضاف: أن الجهود المبذولة والأعمال التي تقوم بها الوكالات والإدارات في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ ما هي إلا ترجمة لتوجيهات القيادة الحكيمة، حفظها الله، في التسهيل والتيسير على قاصدي الحرمين الشريفين لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، وفق خطة الرئاسة التطويرية 2024 المنبثقة من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تقديم أفضل الخدمات بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة، حفظها الله.
وفي الختام رفع شكره لمساعد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، ونائب مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور ناصر بن عثمان الزهراني، على جهودهم في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.