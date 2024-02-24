هل يجوز للمؤجر رفع الإيجار ٣٣ % فجأة قبل موعد التسديد بشهر؟.."إيجار" تُجيب

وكانت المنصة قد أوضحت أن المبلغ المحول من المستأجر عن طريقة آلية السداد المتعمدة لعقود منصة "إيجار" يحول لحساب المؤجر خلال خمسة أيام عمل، فيما طالب عددٌ من المؤجرين بضرورة وصول رسالة إلى جوّالهم المسجل في العقد، توضح أن المستأجر قد قام بالدفع فعلاً، وأنه سيتم تحويل المبلغ إلى حساب المؤجر خلال 5 أيام عمل، مثمّنين دور المنصة في ضبط عملية السداد، وحفظ حقوق الأطراف المعنية في العقد.