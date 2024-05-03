"أفضل هدية للوطن".. شاهد رعاية أمير الرياض حفل تخريج الدفعة الـ 15 من جامعة شقراء

رعى أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، حفل تخريج الدفعة الخامسة عشرة من طلاب جامعة شقراء، وذلك في البهو الرئيس بالجامعة.
وكان في استقبال الأمير لدى وصوله مقر الحفل بالجامعة، رئيس الجامعة الدكتور علي بن محمد السيف، وعدد من وكلاء الجامعة وعمداء الكليات.
وأعرب الأمير فيصل بن بندر، عن سعادته بمشاركة أبنائه طلاب جامعة شقراء فرحتهم، منوّهاً بما لمسه من إنجازات وتنظيم في الجامعة، وقال: هؤلاء الخريجون أفضل هدية للوطن، ولهم ولآبائهم وأمهاتهم كل التقدير على ما يبذلونه من جهد"، سائلاً المولى أن يوفق العاملين والدارسين بالجامعة لكل ما فيه رفعة الوطن الغالي وازدهاره.
وبعد السلام الملكي، بُدئ الحفل بتلاوة آياتٍ من القرآن الكريم، ثم ألقى عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور سلطان فهد النومسي كلمة، أكّد فيها أنَّ رعاية أمير الرياض هذا الحفل دليلٌ على المكانة العالية والرفيعة التي تحظى بها الجامعات في هذه الدولة المباركة، حيث تمّ الاحتفال بتخريج ٤٧٥٢ من مختلف الكليات والتخصصات والدرجات العلمية، ليشاركوا في بناء الوطن وخدمته في جميع المجالات.
تلت ذلك مسيرة الخريجين، ثم قصيدة شعرية بهذه المناسبة، وقدّم مجموعة من طلاب الجامعة أوبريتًا وطنيًا، وشاهد الحضور عرضًا مرئيًا بعنوان (قصة الطالب) التي تحاكي قصة كفاح الطالب نايف عبدالعزيز المحيذيف، الذي تشرّف بالسلام على سمو أمير الرياض.
ثم ألقيت كلمة الخريجين، ثمّنوا فيها رعاية وتشريف أمير منطقة الرياض حفل تتويج مسيرتهم العلمية، معبّرين عن سعادتهم بنيل وقطف ثمرة الجهد الذي بذلوه، واستمروا عليه طلبًا للعلم والمعرفة وخدمة للوطن والقيادة.
وألقى رئيس الجامعة الدكتور علي بن محمد السيف، كلمة بهذه المناسبة، قدّم فيها الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على الدعم والاهتمام الذي يوليانه للتعليم والبحث والابتكار.
وثمّن لأمير منطقة الرياض رعايته حفل التخرُّج، وقال: عامٌ بعد عامٍ والتعليم في بلادنا يحظى بالعناية والدعم من لدن قيادتنا الرشيدة، وعامٌ بعد عامٍ وجامعتنا الفتية تشق طريقها شريكاً مع قطاعات الدولة في تحقيق مستهدفات رؤيتنا الطموحة ۲۰۳۰.
وفي ختام الحفل، تشرّف رئيس الجامعة والطلاب المتفوقون، بالتقاط الصور الجماعية مع أمير الرياض فيصل بن بندر.