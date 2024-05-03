"أفضل هدية للوطن".. شاهد رعاية أمير الرياض حفل تخريج الدفعة الـ 15 من جامعة شقراء

وبعد السلام الملكي، بُدئ الحفل بتلاوة آياتٍ من القرآن الكريم، ثم ألقى عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور سلطان فهد النومسي كلمة، أكّد فيها أنَّ رعاية أمير الرياض هذا الحفل دليلٌ على المكانة العالية والرفيعة التي تحظى بها الجامعات في هذه الدولة المباركة، حيث تمّ الاحتفال بتخريج ٤٧٥٢ من مختلف الكليات والتخصصات والدرجات العلمية، ليشاركوا في بناء الوطن وخدمته في جميع المجالات.