مستشفى الملك خالد بالمجمعة يعزّز جودة الرعاية الصحية بـ14 مشروعًا بأسبوع الجودة

وتتضمّن المشاريعُ أيضًا وقايةَ المرضى من قرحة الفراش المكتسبة، والامتثال للبروتوكولات العالمية في إجراءات السلامة قبل وبعد العمليات الجراحية، بالإضافة إلى ذلك تحسين مؤشرات الأداء لاستخدام غرف العمليات، وتطوير بيئة العمل في قسم الصيدلية لزيادة رضا الموظفين، وتحسين مؤشر الأداء فيما يتعلّق بالعينات المأخوذة من قسم الطوارئ.