مستشفى الملك خالد بالمجمعة يعزّز جودة الرعاية الصحية بـ14 مشروعًا بأسبوع الجودة

شارك مستشفى الملك خالد بالمجمعة، أحد مكونات تجمع الرياض الصحي الثاني، بـ14 مشروعًا تحسينيًّا خلال فعاليات أسبوع الجودة.
وتؤكد هذه الخطوة التزام مستشفى الملك خالد بالمجمعة بتحقيق أعلى معايير الجودة في الرعاية الصحية، وتهيئة بيئة صحية آمنة وفعالة للمرضى والموظفين على حد سواء.
وأوضح المستشفى أن هذه المبادرة تهدف إلى رفع مستوى رضا المرضى، من خلال تحسين مختلف جوانب الخدمات الصحية المقدمة في المستشفى، في إطار السعي المستمر لتعزيز جودة الرعاية الصحية وتقديم خدمة مميزة للمرضى.
وتتضمن المشاريعُ التي تم تنفيذها تحسينَ أنظمة استقبال المرضى لضمان تجربة أكثر سلاسة وسرعة، بالإضافة إلى تطوير إجراءات الفحص والتشخيص لتقديم نتائج دقيقة وسريعة.
وتشمل المشاريعُ تفعيلَ تقليل وقت إعداد تقارير مرضى قسم الأشعة، وزيادة جودة تدريب الممارسين الصحيين على مهارات مكافحة العدوى، وتعزيز التواصل الإلكتروني بين الإدارات، إضافة إلى مشاريع تطبيق معايير نقل الدم، وتحسين جودة الانتظار في قسم الطوارئ؛ مما يعزز سلامة المرضى من خلال زيادة التدابير الوقائية ضد السقوط والإصابات.
وتتضمّن المشاريعُ أيضًا وقايةَ المرضى من قرحة الفراش المكتسبة، والامتثال للبروتوكولات العالمية في إجراءات السلامة قبل وبعد العمليات الجراحية، بالإضافة إلى ذلك تحسين مؤشرات الأداء لاستخدام غرف العمليات، وتطوير بيئة العمل في قسم الصيدلية لزيادة رضا الموظفين، وتحسين مؤشر الأداء فيما يتعلّق بالعينات المأخوذة من قسم الطوارئ.
ومن ضمن المشاريع: رفْع وعْي الموظفين بضرورة الإفصاح عن الحوادث وزيادة التقارير لتحسين الخدمات المقدمة؛ حيث يُعتبر تحسين كفاءات التمريض في أداء الإنعاش القلبي الرئوي جزءًا أساسيًّا من هذه المبادرات.