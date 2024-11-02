هيئة الطرق: جارٍ تنفيذ مشاريع بإجمالي 2.6 مليار ريال بمنطقة الرياض

وأكدت الهيئة أنّ قطاع الطرق يُعدُّ من القطاعات الحيوية التي تسهم في دعم العديد من القطاعات الأخرى، مثل قطاع الحج والعمرة، وقطاع الصناعة، والسياحة، والتجارة، والخدمات اللوجستية؛ حيث تعدّ المملكة الأولى عالميًّا في مؤشر ترابط الطرق.