هيئة الطرق: جارٍ تنفيذ مشاريع بإجمالي 2.6 مليار ريال بمنطقة الرياض

قالت الهيئة العامة للطرق: إنه يجري حاليًّا تنفيذ 18 مشروعًا للطرق، بطول إجمالي يصل إلى 516 كم، بقيمة 1.5 مليار ريال، إضافة إلى 48 مشروعًا للصيانة الوقائية بطول 2500 كم بقيمة مليار ريال، ومشروع واحد لرفع مستوى السلامة المرورية بقيمة 125 مليون ريال.
وأوضحت في بيان لها أنها نفّذت 23 مشروعًا للطرق في منطقة الرياض؛ منها 20 مشروعًا للصيانة الوقائية بطول 215 كم، بتكلفة إجمالية بلغت 170 مليون ريال، و3 مشاريع لرفع مستوى السلامة المرورية بتكلفة تتجاوز 171 مليون ريال.
وأكدت الهيئة أنّ قطاع الطرق يُعدُّ من القطاعات الحيوية التي تسهم في دعم العديد من القطاعات الأخرى، مثل قطاع الحج والعمرة، وقطاع الصناعة، والسياحة، والتجارة، والخدمات اللوجستية؛ حيث تعدّ المملكة الأولى عالميًّا في مؤشر ترابط الطرق.