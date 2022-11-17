بعد انتهاء "الشفوية".. شاهد مدارس المملكة تتهيأ لـ"اختبارات نهاية الفصل"

وينتظم أكثر من ٦ ملايين طالب وطالبة صباح يوم الأحد المقبل في قاعات الاختبارات بمختلف مناطق المملكة، بجميع المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية؛ حيث دخلت مدارس كثيرة في تطبيق نظام التصحيح الآلي للطلاب؛ اندماجًا مع توجه الوزارة في الحوكمة الإلكترونية وتطويع التقنية في التعليم، وقد أخضعت تلك المدارس طلابها للتدريب على آلية الاختبارات والإجابة بالتظليل النقطي.