بعد انتهاء "الشفوية".. شاهد مدارس المملكة تتهيأ لـ"اختبارات نهاية الفصل"

أنهت مدارس التعليم العام بوزارة التعليم بمختلف مراحلها، الاستعداد للاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الأول، والتي ستنطلق الأحد المقبل، بعد أن انتهت فترة الاختبارات الشفوية اليوم الخميس.
وينتظم أكثر من ٦ ملايين طالب وطالبة صباح يوم الأحد المقبل في قاعات الاختبارات بمختلف مناطق المملكة، بجميع المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية؛ حيث دخلت مدارس كثيرة في تطبيق نظام التصحيح الآلي للطلاب؛ اندماجًا مع توجه الوزارة في الحوكمة الإلكترونية وتطويع التقنية في التعليم، وقد أخضعت تلك المدارس طلابها للتدريب على آلية الاختبارات والإجابة بالتظليل النقطي.
وقد أعلنت إدارات التعليم بمختلف مناطق المملكة عن جاهزية المدارس للاختبارات من حيث تجهيز المعامل والقاعات والفصول وتهيئتها للاختبارات، وإعداد اللجان المختصة وتوزيع كشوف الطلاب وأرقام جلوسهم؛ ليتمكن الطلاب من أداء الاختبارات بكل اطمئنان في جو تعليمي مكتمل الجاهزية.