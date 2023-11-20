"أمتع الأوقات".. شاهد سحر الطبيعة بجبال مكة وضواحيها يخطف المتنزهين

رصدت الكاميرا مشاهد الطبيعة على جبال وأودية وضواحي مكة المكرّمة بعد أن اكتست بالنباتات والأزهار البرية وتحولها إلى متنزهات طبيعية إثر أمطار الخير والبركة التي هطلت على العاصمة المقدّسة أخيراً، وجذبت الأجواء الربيعية هواة الرحلات البرية في ضواحي مكة المكرّمة في مواقع عين شمس، والجموم، ووادي نعمان والبيضاء، لقضاء أمتع الأوقات وسط مشاهد الطبيعة الساحرة.
وانتعش سوق تأجير الخيام والزل، وأضحى نشاطًا اقتصاديًا رائجًا في مكة المكرّمة، كما تنشط الأسر المنتجة في ترويج منتجاتها من المأكولات والمشروبات، خاصة الحلويات والفطائر وعديد من الطبخات المتميزة التي يقبل عليها المتنزهون نظرًا لجودتها ومذاقها المتميز ويقضي عديد من المواطنين والمقيمين أوقاتًا طويلة في التنزه والسمر مصطحبين معهم القهوة والشاي للتمتع بالطبيعة الساحرة التي أضفت جمالًا على مكة المكرّمة وضواحيها.