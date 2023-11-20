"أمتع الأوقات".. شاهد سحر الطبيعة بجبال مكة وضواحيها يخطف المتنزهين

وانتعش سوق تأجير الخيام والزل، وأضحى نشاطًا اقتصاديًا رائجًا في مكة المكرّمة، كما تنشط الأسر المنتجة في ترويج منتجاتها من المأكولات والمشروبات، خاصة الحلويات والفطائر وعديد من الطبخات المتميزة التي يقبل عليها المتنزهون نظرًا لجودتها ومذاقها المتميز ويقضي عديد من المواطنين والمقيمين أوقاتًا طويلة في التنزه والسمر مصطحبين معهم القهوة والشاي للتمتع بالطبيعة الساحرة التي أضفت جمالًا على مكة المكرّمة وضواحيها.