فحص الوبر في مهرجان الإبل.. خطوة تنظيمية تُعزز النزاهة وتُغلق منافذ التحايل

حظي قرار رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين بتطبيق فحص الوبر للكشف عن هرمونات العبث في النسخة العاشرة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بإشادة واسعة من الملاك والمستثمرين والمهتمين، الذين عدّوه خطوة حازمة تؤكد التزام النادي بالعدالة وتعزز الثقة في بيئة تنافسية نزيهة.
وأكد عدد من الملاك أن القرار يُعد امتدادًا لنهج النادي في مكافحة العبث والارتقاء بمعايير المنافسة، من خلال توظيف أحدث التقنيات المخبرية والاستعانة بكوادر متخصصة، مشيرين إلى أن نادي الإبل يسير بثبات نحو تطوير القطاع وتحقيق الحوكمة والشفافية في كافة تفاصيل المهرجان.
وأوضح المستثمرون أن فحص الوبر يمثل نقلة نوعية في أدوات الرقابة الحديثة، ويُسهم في الكشف عن أي تدخلات هرمونية أو محاولات تلاعب، ما يعزز من ثقة المشاركين ويخلق بيئة اقتصادية أكثر استدامة واستقرارًا في قطاع الإبل.
وبيّن عدد من المهتمين بالقطاع أن القرار يعكس رؤية قيادية واعية من الشيخ فهد بن حثلين في إدارة هذا الموروث الوطني، وتحويله إلى منظومة احترافية قائمة على النزاهة والانضباط، بما يجعل من مسابقات الإبل السعودية نموذجًا عالميًا في الشفافية والتطور التنظيمي.
وأكدوا أن هذه الخطوة ستُسهم في ترسيخ العدالة والمصداقية داخل الميدان، وتدعم توجهات المملكة نحو خلق بيئة تنافسية عادلة وسوق إبل خالٍ من المخالفات والعبث.