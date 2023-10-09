اتفاقية أكاديمية طويق مع "CompTIA" سيسد عجز سوق التكنولوجيا

ويعكس اتفاق أكاديمية طويق مع منظمة CompTIA تحولاً جديداً ونجاحاً يضاف للاتفاقيات السابقة خاصة وهي من الكيانات المعروفة عالمياً وتُقدّم البرامج التدريبية في أكثر من 120 دولة، فمتوقع استفادة أكثر من 3,000 سعودي من هذه الدورات المتخصصة في علوم التقنية، وتلبية احتياج السوق ومواكبة الحراك الذي يشهده هذا المجال الواعد، لضمان تسخير الكوادر البشرية وسد العجز بخبرات مدرّبة جاهزة.