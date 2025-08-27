وزير الصناعة يبحث مع وزير الطاقة الأمريكي تعزيز التعاون في قطاع التعدين والمعادن الحرجة

من جهته، أكّد وزير الطاقة الأمريكي على المكانة البارزة والتأثير البالغ للمملكة في قطاع التعدين العالمي، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي، وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسريع تبنِّي تقنيات التعدين المتقدمة؛ لتعزيز النمو المستدام في قطاع التعدين والمعادن.