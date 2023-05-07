تغطي قطاعات مختلفة.. اعتماد 461 مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية

وبيّن أن الاجتماع استعرض جملة من المشاريع المهمة، وناقش عددًا من الموضوعات المتعلقة بنشاط التقييس، وأقر عددًا من القرارات الداعمة لمسيرة التعاون بين الدول الأعضاء في مجال التقييس؛ منها مشروع اللائحة الفنية الخليجية لأدوات ترشيد المياه، وأوصى برفعها إلى اللجنة الوزارية لشؤون التقييس لاعتمادها؛ على أن يتم البدء في تطبيقها بداية العام 2024م.