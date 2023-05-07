تغطي قطاعات مختلفة.. اعتماد 461 مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية

اعتمد المجلس الفني لهيئة التقييس الخليجية (461) مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية خلال اجتماعه الـ55 بسلطنة عمان.
وأوضح رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سعود بن ناصر الخصيبي، أن المجلس الفني للهيئة اعتمد في اجتماعه مجموعة جديدة من المواصفات القياسية الخليجية لعدد من السلع والمنتجات، بلغ عددها (451) مواصفة قياسية خليجية تغطي قطاعات مختلفة، كما وافق على إقرار عدد (10) مشاريع للوائح فنية خليجية؛ موصيًا برفعها للجنة الوزارية لشؤون التقييس لاعتمادها كلوائح فنية خليجية إلزامية، كما وافق على اعتماد ترجمة (30) مواصفة قياسية خليجية.
وبيّن أن الاجتماع استعرض جملة من المشاريع المهمة، وناقش عددًا من الموضوعات المتعلقة بنشاط التقييس، وأقر عددًا من القرارات الداعمة لمسيرة التعاون بين الدول الأعضاء في مجال التقييس؛ منها مشروع اللائحة الفنية الخليجية لأدوات ترشيد المياه، وأوصى برفعها إلى اللجنة الوزارية لشؤون التقييس لاعتمادها؛ على أن يتم البدء في تطبيقها بداية العام 2024م.
وأفاد بأن المجلس الفني ناقش أيضًا توسيع تطبيق اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد، لتشمل أصنافًا إضافية من الأجهزة الكهربائية المنزلية، ومشروع اللائحة الفنية الخليجية للآلات ومكونات السلامة ومعدات الرفع، وكذلك مشروع اللائحة الفنية الخليجية لحظر المواد الخطرة في الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية، بالإضافة إلى مشروع اللائحة الفنية الخليجية للتوافق الكهرومغناطيسي، وقرر تكليف اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة بالانتهاء من جميع ملاحظات الدول الأعضاء على هذه المشاريع وعرضها في الاجتماع القادم للمجلس الفني؛ فيما وافق المجلس على طلب الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بجمهورية العراق، بالانضمام إلى عضوية التجمع الخليجي للمترولوجيا كعضو مشارك (Associate Member).
وأبان أن المجلس الفني رحّب بالدعوة التي قدّمها وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة المهندس عمر بن أحمد السويدي لمشاركة الدول الأعضاء في الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة دبي خلال الفترة 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023م، وأكد المجلس على تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة من الدول الأعضاء بما يسهم في إنجاح هذه الفعالية.
وأخذ المجلس الفني علمًا بمستجدات تنفيذ الخطة الاستراتيجية 2021- 2025، ووافق على إقرار الحساب الختامي للهيئة للسنة المالية، وأوصى برفعه إلى اللجنة الوزارية لشؤون التقييس للإقرار؛ كما أقر المجلس مشروع جدول أعمال الاجتماع الخامس للجنة الوزارية لشؤون التقييس الذي سيُعقد في مسقط بتاريخ 11 مايو 2023.