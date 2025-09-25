وزير الخارجية يشارك في اجتماع ترويكا القمة العربية مع نظيره الكوري بنيويورك

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم، في اجتماع ترويكا القمة العربية على مستوى وزراء الخارجية مع رئيس مجلس الأمن لشهر سبتمبر، وزير خارجية جمهورية كوريا، جو هيون، وذلك على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.