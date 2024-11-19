ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في قطاع التقنية بالمملكة إلى 35 %

وتطرق "السواحة"؛ إلى جهود المملكة الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي، ومنها إطلاق المملكة إطار عمل جاهزية الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات، إضافة إلى تأسيس المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، بالشراكة مع اليونسكو، الأمر الذي يعكس بجلاء التزام وحرص المملكة على دعم الابتكار التقني وتعزيز دورها في مجموعة العشرين.