ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في قطاع التقنية بالمملكة إلى 35 %

أكّد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م.عبدالله بن عامر السواحة؛ أن نسبة مشاركة المرأة في قطاع التقنية بالمملكة ارتفعت من 7% عام 2018 إلى 35% مقارنة بالعام الحالي؛ لافتاً النظر إلى منجزات رؤية المملكة 2030 في ملف الحكومة الرقمية؛ بوصفها ركيزة أساسية للشمول الرقمي وبناء الثقة، مما جعل المملكة تتبوأ المركز الرابع عالمياً في مؤشر الخدمات الرقمية ضمن مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الرقمية.
وأشار "السواحة"؛ في تصريحٍ بحسب "واس" بمناسبة مشاركة المملكة في قمة قادة مجموعة العشرين المنعقدة في جمهورية البرازيل الاتحادية، إلى الجهود البارزة التي تبذلها المملكة لتحقيق اقتصادٍ رقمي مستدام، حيث تبنت تقنيات الذكاء الاصطناعي كوسيلة لتعزيز النمو الاقتصادي والإنتاجية، إضافة إلى الإنجازات الرائدة في تمكين المرأة والشباب في قطاع التقنية.
وتطرق "السواحة"؛ إلى جهود المملكة الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي، ومنها إطلاق المملكة إطار عمل جاهزية الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات، إضافة إلى تأسيس المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، بالشراكة مع اليونسكو، الأمر الذي يعكس بجلاء التزام وحرص المملكة على دعم الابتكار التقني وتعزيز دورها في مجموعة العشرين.
وأكّد "السواحة"؛ أن المملكة بدعم وتمكين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، ستواصل دورها القيادي في الاقتصاد الرقمي والابتكار، وستظل شريكاً عالمياً فاعلاً في تشكيل حاضر ومستقبل الاقتصاد الرقمي من خلال تعزيز التعاون الدولي وتطوير السياسات التي تُسهم في تحقيق الرفاهية والتنمية للبشرية جمعاء.