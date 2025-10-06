5 أشخاص يستخدمون أدوات محظورة .."بيئة جدة" تضبط مخالفة صيد ببنادق في درة العروس

باشر مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، ممثلًا بوحدة الثروة السمكية، البلاغ الوارد من مركز حرس الحدود بدرة العروس بشأن وجود خمسة أشخاص بحوزتهم أدوات صيد ممنوعة. وقد تم ضبط المخالفين أثناء استخدامهم بنادق صيد تُعد من الأدوات المحظورة نظامًا، وجرى تحرير محضر ضبط رسمي ومصادرة الأدوات وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
وأوضح المهندس أحمد بن عبدالله القرني، مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، في بيان أورده المكتب لـ"سبق"، أن هذه الحملة تأتي ضمن الجهود الرقابية للحد من مخالفات الصيد البحري والمحافظة على الموارد الطبيعية، مؤكدًا استمرار التعاون مع الجهات الأمنية في متابعة وضبط أي تجاوزات تمس استدامة الثروة السمكية.
وأكد مكتب الوزارة بمحافظة جدة في بيانه أهمية الالتزام بلوائح الصيد البحري التي تهدف إلى حماية الثروات المائية وضمان استدامتها، مشيرًا إلى أن استخدام أدوات الصيد الممنوعة يُعد مخالفة يعاقب عليها النظام حفاظًا على البيئة البحرية والتنوع الأحيائي.