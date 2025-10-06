5 أشخاص يستخدمون أدوات محظورة .."بيئة جدة" تضبط مخالفة صيد ببنادق في درة العروس

وأوضح المهندس أحمد بن عبدالله القرني، مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، في بيان أورده المكتب لـ"سبق"، أن هذه الحملة تأتي ضمن الجهود الرقابية للحد من مخالفات الصيد البحري والمحافظة على الموارد الطبيعية، مؤكدًا استمرار التعاون مع الجهات الأمنية في متابعة وضبط أي تجاوزات تمس استدامة الثروة السمكية.