"تقويم التعليم" تعلن حصول 4 منشآت تدريبية على الاعتماد المؤسسي.. تعرف عليها

وحصلت الأكاديمية السعودية للمياه في مدينة الجبيل، التابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه، على الاعتماد المؤسسي الكامل من الهيئة لمدة ثلاث سنوات، اعتبارًا من شهر أبريل 2023م حتى شهر مارس 2026م، كما حصل المعهد الصناعي الثانوي بالخرج، التابع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على الاعتماد المؤسسي الكامل من الهيئة لمدة ثلاث سنوات، وذلك اعتبارًا من شهر أبريل 2023م حتى شهر مارس 2026م.