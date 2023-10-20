أمير قطر وولي عهد الكويت يغادران الرياض بعد قمة "الخليج - الآسيان"

غادر الرياض، اليوم، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والوفد المرافق له، عقب مشاركته في قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان.
وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي، سفير دولة قطر لدى المملكة بندر محمد العطية، ومندوب عن المراسم الملكية.
كما غادر الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، والوفد المرافق له، الرياض اليوم، وذلك بعد مشاركته في قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان.
وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي، الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح، ومندوب عن المراسم الملكية.