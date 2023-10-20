أمير قطر وولي عهد الكويت يغادران الرياض بعد قمة "الخليج - الآسيان"

وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي، الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح، ومندوب عن المراسم الملكية.