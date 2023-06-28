أمير منطقة تبوك يؤدّي صلاةَ عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين

وتحدّث ناصحًا بأن اليوم يوم عيدكم وفرحتكم، البسوا أجملَ ثيابكم، وانشروا الفرحة على وجوه من حولكم، وصلوا أرحامكم وجيرانكم، ووقّروا كباركم، وارحموا صغاركم، وتعاهدوا زيارة مرضاكم وتصدقوا، واحفظوا ألسنتكم، واحرصوا على تربية أبنائكم وبناتكم، وكونوا لهم قدوة حسنة، وأكثروا لهم الدعاء بالصلاح لتزين حياتكم وحياتهم، وأنتم أيها الأبناء اتقوا الله في والديكم، أطيعوهم كما أمركم ربكم؛ فالبر بالوالدين واجب عليكم، وهو سبب التوفيق والنجاح في دنياكم وأخراكم.