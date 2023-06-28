أمير منطقة تبوك يؤدّي صلاةَ عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين

تَقَدََمَ الأميرُ فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، جموعَ المصلّين في صلاة عيد الأضحى المبارك، التي أُدّيت في مصلى العيدين بمدينة تبوك.
وأمَّ المصلين رئيسُ المحكمة الجزائية بتبوك إمام وخطيب جامع الوالدين، الشيخ جابر بن علي الحربي، الذي استهلّ خطبته بحمد الله والثناء عليه وتكبير الله سبحانه.
وقال: هنيئًا لكم ما أصبحتم فيه من توحيد وطاعة وأمن وعافية وكفاية وغنى ومحبّة واجتماع، وعيد وسرور، هذا يوم عيدكم وفرحكم، وموسم حجكم، وتقبل الله منكم الطاعات وأدام عليكم المسرّات، وأعاد هذا العيد علينا وعليكم وعلى المسلمين بالخير والعافية والبركات والعزّ والتمكين.
وتحدّث ناصحًا بأن اليوم يوم عيدكم وفرحتكم، البسوا أجملَ ثيابكم، وانشروا الفرحة على وجوه من حولكم، وصلوا أرحامكم وجيرانكم، ووقّروا كباركم، وارحموا صغاركم، وتعاهدوا زيارة مرضاكم وتصدقوا، واحفظوا ألسنتكم، واحرصوا على تربية أبنائكم وبناتكم، وكونوا لهم قدوة حسنة، وأكثروا لهم الدعاء بالصلاح لتزين حياتكم وحياتهم، وأنتم أيها الأبناء اتقوا الله في والديكم، أطيعوهم كما أمركم ربكم؛ فالبر بالوالدين واجب عليكم، وهو سبب التوفيق والنجاح في دنياكم وأخراكم.
وفي ختام خطبته قدّم الحربي للمصلين ما يُسنّ في الأضحية وشروطها وأحكامها، داعيًا الله أن يتقبّل من الحجاح حجهم، وأن يتم على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، لباسَ الصحة والعافية، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وسائر بلاد المسلمين.