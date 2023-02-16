"القحطاني" لـ"سبق": أكثر من 70٪ من أفراد المجتمع السعودي يعانون من زيادة الوزن

وطالب "القحطاني" بتغيير سلوك ونمط الحياة، داعيًا إلى الابتعاد عن العوامل المسببة للسمنة، ومنها تناول الأكل في مطاعم الوجبات السريعة المتوفرة بشكل كبير، وعدم ممارسة الرياضة، لافتًا إلى القابلية الجينية.