رواد كشافة الرياض يستعرضون منجزات 2025 ويعتمدون خطط 2026

من جانبه، أشار الدكتور أحمد الحسين إلى أهمية تطوير المبادرات النوعية وتوسيع الشراكات المجتمعية والمؤسسية بما يعزز أثر الحركة الكشفية، فيما أوضح نائب مدير المكتب الدكتور سعيد الغامدي أن خطط عام 2026 ستركز على استمرارية البرامج ورفع مستوى المشاركة وتعزيز الحضور المجتمعي، مؤكدًا جاهزية المكتب لتنفيذها بمنهجية مؤسسية واضحة.