رواد كشافة الرياض يستعرضون منجزات 2025 ويعتمدون خطط 2026

عقد مكتب رواد كشافة الرياض اجتماعًا برئاسة الرائد عبدالعزيز بن سليمان الحسين، وبحضور أعضاء المكتب، خُصص لمناقشة تقرير الأنشطة والفعاليات المنفذة خلال عام 2025، واستعراض البرامج والخطط المستقبلية للعام 2026.
وتخلل الاجتماع حوار تفاعلي تناول أبرز المبادرات الكشفية والمشاركات المجتمعية، وما تحقق من منجزات نوعية تعكس الدور الريادي لرواد الكشافة في خدمة المجتمع وتعزيز القيم والمبادئ الكشفية، إلى جانب مناقشة آليات تطوير الأداء ورفع كفاءة البرامج القادمة.
وأكد الرائد عبدالعزيز الحسين أهمية البناء على النجاحات السابقة، والعمل بروح الفريق لتعزيز الأثر المجتمعي للعمل الكشفي، مشددًا على ضرورة ابتكار مبادرات مستدامة تتواكب مع تطلعات المجتمع.
من جانبه، أشار الدكتور أحمد الحسين إلى أهمية تطوير المبادرات النوعية وتوسيع الشراكات المجتمعية والمؤسسية بما يعزز أثر الحركة الكشفية، فيما أوضح نائب مدير المكتب الدكتور سعيد الغامدي أن خطط عام 2026 ستركز على استمرارية البرامج ورفع مستوى المشاركة وتعزيز الحضور المجتمعي، مؤكدًا جاهزية المكتب لتنفيذها بمنهجية مؤسسية واضحة.
ويأتي الاجتماع في إطار حرص المكتب على التقييم المستمر والتخطيط الاستراتيجي لضمان استدامة العطاء الكشفي وتعزيز دوره في خدمة المجتمع.