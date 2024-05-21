"الربيعة" يبحث مع "الدعيلج" سبل تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية حول العالم

الْتقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، على هامش فعاليات مؤتمر مستقبل الطيران 2024م المنعقد في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للمستفيدين حول العالم، ودور الهيئة العامة للطيران المدني في إيصال تلك المساعدات بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة، ومدى إسهام النقل الجوي في خدمات البحث وعمليات الإنقاذ وإجلاء السكان، وتقديم الغذاء والإمدادات الطبية في المناطق المنكوبة والمتضررة حول العالم.
ونوّه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالجهود الإنسانية التي تقدّمها المملكة العربية السعودية من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة المحتاجين والمتضررين في شتى أنحاء العالم.
كما الْتقى "الربيعة" اليوم، رئيسَ مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) سالفاتوري شاكيتانو؛ وذلك على هامش فعاليات مؤتمر مستقبل الطيران 2024م المنعقد حاليًا في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.
وشَهِدَ اللقاءُ مناقشة التعاون بين الجانبين في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية، وسبل توصيل إمدادات الطوارئ مثل الغذاء والمياه والمساعدات الطبية والإيوائية عبر الجو للمناطق المتضررة حول العالم، وبحْث أبرز الموضوعات المطروحة في مؤتمر مستقبل الطيران في دورته الثالثة.