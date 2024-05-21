"الربيعة" يبحث مع "الدعيلج" سبل تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية حول العالم

الْتقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، على هامش فعاليات مؤتمر مستقبل الطيران 2024م المنعقد في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.