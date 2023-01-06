32 مشاركًا عربيًّا وأوروبيًّا يتنافسون على لقب شوط "المنظمة الدولية للإبل"

وشهدت قائمة الأسماء المشارِكة في شوط المنظمة الدولية للإبل، تأهل 15 مشاركًا لمرحلة التحكيم؛ منهم 9 ملاك من العراق، ومشاركان اثنان من مصر، ومشارك واحد لكل من اليمن، وليبيا، وبريطانيا، والهند.