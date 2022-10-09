الطيبون وإن رحلوا يبقى أثرهم.. "الحارثي" يشهد توقيع كتاب والده "سيرة ومسيرة"

وسط حضور كثيف وتفاعل كبير، شهد معرض الرياض الدولي للكتاب، توقيع كتاب الدكتور فهد بن جابر الحارثي "سيرة ومسيرة"، والذي يضم مشاركات لنحو 300 شخصية تروي تجاربها وقصصها الإنسانية.
وقد حضر حفل توقيع الكتاب، رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، مساء أمس، بصفته ابنًا للكاتب، وكتب على صفحته على "تويتر": "الطيبون وإن رحلوا يبقى أثرهم. أكثر من 300 شخص كتبوا تجاربهم وقصصهم مع والدي الدكتور فهد بن جابر الحارثي رحمه الله. كل قصة تكشف جانبًا من شخصيته. العطاء والإيثار والنبل يترك بصمة في ذاكرة الناس. كلمة امتنان لكل من كتب وشارك، والشكر لمن كان خلف هذا الكتاب الأستاذ سعد بن سعيد الحارثي".
ويُبرز الكتاب الذي ألفه سعد بن سعيد الحارثي، مسيرة الدكتور فهد بن جابر الحارثي من كفاح وإصرار على تحقيق الطموحات والالتزام بالقيم؛ حيث كان صالونه الشهير كل يوم أربعاء "الربوعية" يجمع النخب الثقافية والبسطاء والمسؤولين.
ويحكي "سيرة ومسيرة" عن طفل ترك منزله في عمر مبكر من أجل العلم، وتحمل المسؤوليات وهو في سن مبكرة، وأصبح يترأس المجالس ويحل الإشكالات التي تحدث في القبيلة نيابة عن والده وهو في عمر المراهقة، وظل يعيش دور القيادة والمسؤولية حتى حقق حلمه بالحصول على الدكتوراه، وأصبح يدعم كل من له طموح ويشجعه لإيمانه بأن التعليم يغير كل شيء.