الطيبون وإن رحلوا يبقى أثرهم.. "الحارثي" يشهد توقيع كتاب والده "سيرة ومسيرة"

وقد حضر حفل توقيع الكتاب، رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، مساء أمس، بصفته ابنًا للكاتب، وكتب على صفحته على "تويتر": "الطيبون وإن رحلوا يبقى أثرهم. أكثر من 300 شخص كتبوا تجاربهم وقصصهم مع والدي الدكتور فهد بن جابر الحارثي رحمه الله. كل قصة تكشف جانبًا من شخصيته. العطاء والإيثار والنبل يترك بصمة في ذاكرة الناس. كلمة امتنان لكل من كتب وشارك، والشكر لمن كان خلف هذا الكتاب الأستاذ سعد بن سعيد الحارثي".