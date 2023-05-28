"إرشاد حافلات حجاج الخارج" يؤهل أكثر من 15 ألف إداري ومرشد لخدمة ضيوف الرحمن

وأوضح نائب مدير عام المركز ياسر كردي، أن استعدادات موسم حج هذا العام ١٤٤٤هـ، انطلقت منذ وقت مبكر، حيث تم تقديم الدورات التدريبية والتأهيلية للإداريين والمرشدين، إضافة إلى تخصيص أماكن مهيئة ومجهزة لهم داخل المحطات الخارجية لاستقبال حافلات الحجيج وتقديم الخدمة لهم، والاستفادة من الأعمال المنفذة في الأعوام السابقة، وذلك لرفع مستوى الخدمات المقدمة وتطوير أدائها، مشيراً إلى أن المركز يعمل بمنظومة ذكية متطورة لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.