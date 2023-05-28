"إرشاد حافلات حجاج الخارج" يؤهل أكثر من 15 ألف إداري ومرشد لخدمة ضيوف الرحمن

قدم مركز إرشاد الحافلات الناقلة لحجاج الخارج دورات تدريبية وتأهيلية لأكثر من (1500) إداري ومرشد، ضمن الخطط التشغيلية لموسم حج ١٤٤٤هـ، في تقديم الخدمات المميزة لضيوف الرحمن.
وأوضح نائب مدير عام المركز ياسر كردي، أن استعدادات موسم حج هذا العام ١٤٤٤هـ، انطلقت منذ وقت مبكر، حيث تم تقديم الدورات التدريبية والتأهيلية للإداريين والمرشدين، إضافة إلى تخصيص أماكن مهيئة ومجهزة لهم داخل المحطات الخارجية لاستقبال حافلات الحجيج وتقديم الخدمة لهم، والاستفادة من الأعمال المنفذة في الأعوام السابقة، وذلك لرفع مستوى الخدمات المقدمة وتطوير أدائها، مشيراً إلى أن المركز يعمل بمنظومة ذكية متطورة لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.
وبين أن المركز يعمل في كل عام على دعم أعمال إرشاد الحافلات بوسائل تقنية متطورة من خلال الأجهزة الذكية الموزعة على المرشدين، والتي تعمل بنظام الخرائط الجغرافية الدقيقة لتسهيل رحلة إيصال حافلة الحجاج لحظة الوصول لمراكز استقبالها بمدخل مكة المكرمة وحتى إيصالها لمقر السكن بآلية ذكية تضمن الوصول في الوقت الزمني المحدد.
ويأتي المركز تحت مظلة المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف، بمشاركة من النقابة العامة للسيارات، وبإشراف مباشر من وزارة الحج والعمرة، ويواصل أعماله وفق الخطط المعدة لموسم حج هذا العام ١٤٤٤هـ .