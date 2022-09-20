"التركي" يشكر القيادة لتحويل مكتب مشروعات جدة إلى هيئة تطوير المحافظة

ونوه أمين جدة بحرص القيادة - حفظها الله - على تنمية جميع مناطق المملكة واستغلال الفرص والميزات النسبية في كل منطقة، ويأتي إنشاء هيئة تطوير جدة امتدادًا لدعم واهتمام القيادة الرشيدة، مؤكدًا أن هذا الدعم سيكون له التأثير الكبير في بلوغ مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتحسين جودة الحياة في مدينة جدة، وأن تصبح ضمن أفضل 100 مدينة ملائمة للعيش على مستوى العالم.