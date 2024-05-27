مجلس الصحة الخليجي يُطلق اختباراً عملياً للتوعية بالسلامة المرورية

أطلق مجلس الصحة الخليجي اختباراً عملياً تفاعلياً جديداً؛ يهدف إلى تقييم وتحسين سلوكيات القيادة بين السائقين في دول مجلس التعاون، وذلك ضمن جهود المجلس المتواصلة لتعزيز السلامة المرورية، والحد من حوادث الطرق، وذلك ضمن حملة التوعية بعنوان "لا فيك ولا في الحديد"، التي تُسلّط الضوء على أهمية الالتزام بقواعد السلامة المرورية.