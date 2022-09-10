وزير الموارد البشرية يلتقي وزيرة العمال بالفلبين ويستعرضان التحديات المشتركة

الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تعدّ الأولى لمعالي الوزيرة أوبلي إلى المملكة، منذ تعيينها في يونيو من العام الجاري 2022م، وكان قد سبق زيارتها عقد عدد من الاجتماعات الفنية بين الجانبين.