وزير الموارد البشرية يلتقي وزيرة العمال بالفلبين ويستعرضان التحديات المشتركة

استقبل وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم السبت 10 سبتمبر 2022 في مقر الوزارة بالرياض، معالي وزيرة العمال المهاجرين بجمهورية الفلبين السيدة سوزان أوبلي.
وعقد الجانبان اجتماعًا ثنائيًا استعرضا فيه العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المختلفة وفرص تعزيزها. كما استعرضا التحديات المشتركة وسبل التعامل معها بما يخدم مصالح البلدين.
الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تعدّ الأولى لمعالي الوزيرة أوبلي إلى المملكة، منذ تعيينها في يونيو من العام الجاري 2022م، وكان قد سبق زيارتها عقد عدد من الاجتماعات الفنية بين الجانبين.
وفي ذات السياق عقد معالي نائب الوزير للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، اجتماعًا مع السيدة سوزان أوبلي، وبحضور المختصين من الجانبين واستُعرضت خلال الاجتماع استراتيجية سوق العمل وسياسات سوق العمل المعنية، بالإضافة إلى عدد من البرامج والمبادرات ذات العلاقة بتنظيم القطاع وجهود الوزارة في مجال حماية حقوق العمالة.
ويأتي استقبال المهندس الراجحي للوزيرة الفلبينية في إطار خطط الوزارة ومجهوداتها لبناء علاقاتها التكاملية وشراكاتها الاستراتيجية على المستويين المحلي والدولي لتحقيق مستهدفاتها في نطاق إشرافها ومجالات عملها.