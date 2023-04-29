منسّقة الأمم المتحدة بالمملكة لـ"سبق": 700 شخص من منظمات أممية تم إجلاؤهم للمملكة

في السياق، رحّب بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالنقل المؤقت الآمن لموظفي الأمم المتحدة وعوائلهم والأفراد المرتبطين بهم من الخرطوم ومواقع أخرى في السودان، إضافة إلى أنه سيتم إجلاء الموظفين المنقولين من السودان إلى الدول المجاورة؛ حيث سيعملون عن بعد لتقليل المخاطر على سلامتهم، مع الاستمرار في تقديم المساعدة للشعب السوداني، مع بقاء البعض في السودان لمواصلة العمل من أجل حلّ الأزمة الحالية.