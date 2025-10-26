مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يستأصل بنجاح ورماً ضخماً من البنكرياس ويعيد بناء الوريد البابي

وختم د. ميرو حديثه بالتأكيد على أن تحاليل الأنسجة أكدت نجاح استئصال الورم بالكامل، مشيراً إلى أن مثل هذه العمليات تُجرى عادة في المستشفيات المرجعية العالمية ذات الخبرة الكبيرة، نظراً لتعقيد موقع الورم وصعوبة استئصاله، إضافة إلى الحاجة لإعادة توصيل الجهاز الهضمي والقنوات المرارية بالكبد، واستئصال وإعادة بناء الوريد البابي. الجدير بالذكر أن قسم الجراحة في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة، يضم طاقماً من أمهر الجراحين ذوي المؤهلات العالية والخبرات النوعية، إضافة إلى أنه مجهز بأحدث ما أنتجته التكنولوجيا الطبية.