مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يستأصل بنجاح ورماً ضخماً من البنكرياس ويعيد بناء الوريد البابي
وضع مستشفى الدكتور سليمان بالمحمدية في جدة، حداً لمعاناة مراجع سبعيني مع مضاعفات ورم سرطاني ضخم وزنه "3.5" بالبنكرياس، ومخترق لأنسجة الوريد الكبدي البابي، وتسبب في أعراض حادة، وخضع لعملية معقدة تم فيها إزالة الورم، واستئصال وإعادة بناء الوريد البابي.
ذكر ذلك د. جميل ميرو استشاري الجراحة العامة وأورام الكبد والبنكرياس، رئيس الفريق الطبي المعالج.
الذي قال أن المراجع جاء إلى المستشفى وهو يشتكي من تناقص حاد للوزن وفقدان الشهية، واصفرار الجلد والعينين "اليرقان"، وألم في البطن، والشعور بالضعف والإرهاق، وأُجريت له فحوصات طبية دقيقة أبرزها الأشعة المقطعية Ct-scan، إضافة إلى فحوصات علامات الأورام وتحاليل الدم.
وكشفت النتائج إصابته بورم كبير في المرحلة الثالثة برأس البنكرياس، وضاغط ومخترق لجدار الوريد البابي، وسبب انسداداً للقنوات الصفراوية وقناة البنكرياس الرئيسية، ويقع على بُعد بضعة مليمترات فقط من الشريان الرئيسي والشريان الأورطي، وأجريت له عملية جراحية دقيقة ومعقدة، استمرت "8" ساعات، تم فيها استئصال الورم بالكامل وترميم الوريد البابي، وذلك مع المحافظة على الأوردة والأنسجة الحيوية الملاصقة.
وتكللت جهود الفريق الطبي ولله الحمد بالنجاح التام، وحُول إلى العناية المركزة، حيث أمضى "48" ساعة تحت الملاحظة، بعدها نُقل إلى جناح التنويم، وبقى قيد الرعاية الطبية الحثيثة لمدة "6" أيام، ومن ثم غادر إلى منزله بحالة صحية جيدة.
وختم د. ميرو حديثه بالتأكيد على أن تحاليل الأنسجة أكدت نجاح استئصال الورم بالكامل، مشيراً إلى أن مثل هذه العمليات تُجرى عادة في المستشفيات المرجعية العالمية ذات الخبرة الكبيرة، نظراً لتعقيد موقع الورم وصعوبة استئصاله، إضافة إلى الحاجة لإعادة توصيل الجهاز الهضمي والقنوات المرارية بالكبد، واستئصال وإعادة بناء الوريد البابي. الجدير بالذكر أن قسم الجراحة في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة، يضم طاقماً من أمهر الجراحين ذوي المؤهلات العالية والخبرات النوعية، إضافة إلى أنه مجهز بأحدث ما أنتجته التكنولوجيا الطبية.