السليمان: دور"المرور" التوعوي خطوة مهمة لحفظ الأرواح.. وأدعو لإعفاء غير القادرين من الغرامات

أكد الكاتب الصحفي خالد السليمان أن الحملات التوعوية الذكية واستثمار منصات التواصل الاجتماعي تمثل خطوة محورية في تعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح. وأشار إلى أن حساب "المرور" على منصة X (تويتر سابقًا)، مدعومًا بحساب وزارة الداخلية، بدأ بنشر رسائل توعوية تسلط الضوء على الأخطاء المرورية الشائعة وما يترتب عليها من مخاطر وغرامات.
وفي مقاله بعنوان "حساب المرور بـ X!" المنشور في صحيفة عكاظ، أوضح السليمان أن الهدف الأساسي من الأنظمة المرورية هو توعية السائقين ومنعهم من ارتكاب المخالفات، وليس مجرد فرض الغرامات، مشيدًا بالأسلوب المبتكر في المحتوى الذي أسهم في تبسيط الرسائل وتحقيق أثرها.
وأضاف أن "القاعدة الأساسية في العلاقة مع القانون هي: لا ترتكب مخالفة ولن تُعاقب"، مستشهدًا بالمثل الشعبي "لا تبوق لا تخاف"، داعيًا السائقين إلى الالتزام بالأنظمة حفاظًا على حياتهم وحياة الآخرين.
وشدد على أهمية التراجع المستمر في معدلات الحوادث المرورية، معتبرًا أن أكثر المستفيدين من ذلك هم رجال المرور والجهات الرسمية التي تضع السلامة فوق كل اعتبار، محذرًا في الوقت نفسه من خطورة تجاوز الإشارات وارتكاب المخالفات الجسيمة.
كما دعا السليمان إلى دراسة إمكانية إعفاء غير القادرين على سداد الغرامات شريطة التزامهم بعدم ارتكاب مخالفات جديدة خلال فترة زمنية محددة. وختم قائلاً: "الحملات التوعوية الذكية عبر المنصات الرقمية خطوة مباركة لحفظ الأرواح وضمان سلامة المجتمع".