المؤتمر السعودي الخامس للمحاكاة الصحية ينطلق 6 نوفمبر المقبل

ويستهدف المؤتمر جميع الفئات الصحية، ويتخلله محتوى تعليمي يتم تقديمه من خلال ساعات تعليمية معتمدة، حيث صُمم برنامج المؤتمر بشكل كامل وتم إقراره من قبل عديد من الجهات الأكاديمية العالمية المختصة بالمحاكاة الصحية ليلبي احتياجات نطاق واسع من الأفراد، والجهات والشركات المختصة في مجال تأهيل وتدريب الكوادر الصحية، مستفيداً من التوسع الحالي في ميدان صناعة الرعاية الصحية، ومشاركة صنّاع القرار الرئيسين وهيئات حكومية ومستثمرين ذوي خبرة عالية من المملكة ومن خارجها.