تفاعلاً مع تقرير "سبق" عن انقطاعها.. المياه تعود لمحافظات شقراء والمجمعة والزلفي والغاط
عادت المياه إلى الضخ الطبيعي لمحافظات شقراء والمجمعة والزلفي والغاط، بعدما سبّبه انقطاعها المتكرر خلال ٣ أسابيع متتالية من معاناة لتلك المحافظات نشرت عنها "سبق".
وكانت شركة المياه الوطنية "القطاع الأوسط" قد تفاعلت مع خبر "سبق"، حول انقطاع المياه المتكرر عن محافظات شقراء والمجمعة والزلفي والغاط المنشور بعنوان "أكثر من أسبوعين.. معاناة كبيرة لأهالي شقراء والمجمعة والزلفي والغاط مع انقطاعات المياه".
وأكّدت -حينها- الشركة وجود أحداث تشغيلية أثرت في إمدادات المياه لتلك المحافظات، مبينةً أنها "تقوم بالتنسيق المباشر والمتابعة على مدار الساعة مع المؤسسة العامة لتحلية المياه لإعادة الضخ إلى الوضع الطبيعي بعد الانتهاء من عمليات الإصلاح، خلال الفترة القريبة، بإذن الله".
وجاء في توضيح الشركة لـ "سبق"، وقتها، أن هناك أحداثاً تشغيلية طارئة لأحد الخطوط الرئيسة التابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المغذية لبعض المحافظات الشمالية التابعة لمنطقة الرياض، التي في ضوئها أثّرت خلال الفترة الماضية على مستويات إمداد المياه لهذه المحافظات".
وأكّدت أنها تقوم بالتنسيق المباشر والمتابعة على مدار الساعة مع المؤسسة العامة لتحلية المياه لإعادة الضخ إلى الوضع الطبيعي بعد الانتهاء من عمليات الإصلاح، خلال الفترة القريبة.
وكانت "سبق" قد نشرت عن تسبّب انقطاع المياه المتكرّر عن محافظات شقراء والمجمعة والزلفي والغاط طيلة الفترة الماضية، في معاناة قاطني تلك المحافظات، مسببةً أزمة ومعاناة في الحصول على الماء للشرب والطهي والغسيل.
وتفاقمت المشكلة عندما تسبّب انقطاع المياه في ارتفاع أسعار صهاريج الماء، إضافة إلى تأخرها في توفير المياه؛ لكثرة الطلب على مدار الـ24 ساعة.