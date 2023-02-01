تفاعلاً مع تقرير "سبق" عن انقطاعها.. المياه تعود لمحافظات شقراء والمجمعة والزلفي والغاط

وأكّدت -حينها- الشركة وجود أحداث تشغيلية أثرت في إمدادات المياه لتلك المحافظات، مبينةً أنها "تقوم بالتنسيق المباشر والمتابعة على مدار الساعة مع المؤسسة العامة لتحلية المياه لإعادة الضخ إلى الوضع الطبيعي بعد الانتهاء من عمليات الإصلاح، خلال الفترة القريبة، بإذن الله".