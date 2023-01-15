4 محاور والهدف جودة.. إطلاق تجريبي لنقاط قياس الخدمة في مكاتب تأجير السيارات

وتحرص الهيئة العامة للنقل على تهيئة جميع السبل والوسائل لتطوير نشاط تأجير السيارات وتحسين تجربة المستفيدين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة فيه، حيث أعلنت بداية العام عن وصول المستفيدين من خدمة "العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات" إلى أكثر من 2.5 مليون مستفيد، والذي هدفت من خلاله الهيئة إلى حفظ وحماية حقوق أطراف عملية التعاقد، وتسهيل عملية التنفيذ إلكترونياً.