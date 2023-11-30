جايكو تطلق الحملة العالمية "من هو السيد J" لتوسيع النطاق البيئي المتنوع للمستخدمين

في الآونة الأخيرة، وضمن جهودها المبذولة في تسليط الضوء لعلامتها التجارية على النخب الحضرية الجديدة وتشكيل نطاق بيئي للمستخدم "متنوع بلا حدود"، شرعت العلامة التجارية الناشئة للطرق الوعرة جايكو في حملة "من هو السيد J"، حيث تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تحديد هؤلاء الأشخاص المتميزين من النخب الحضرية الذين يمكنهم تمثيل "السيد J" الخاص بجايكو.
تشير التقارير إلى أن جايكو، التي تستهدف السوق العالمية، تقوم بتعيين ممثلين من مالكي سيارات جايكو الذين يتميزون بالأناقة والرقي، ويتبعون باستمرار أسلوب حياة أفضل.
بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، تخطط جايكو لتصميم وإجراء جلسة تصوير احترافية لمئات من مجموعات الأزياء، وصياغة مظهر حصري من الأناقة والرقي لـ "السيد J". بالإضافة إلى ذلك، ستقوم جايكو بإنتاج إعلانات فيديو عالية الجودة باستخدام السيد J، ملتقطة بشكل مثالي للحظات التي تمتزج فيها النخب الحضرية واختياراتهم للجودة بسلاسة، بعد ذلك، ستقوم جايكو باختيار "MR. J TOP10" من مجموعة عالمية وتستضيف حفل توزيع جوائز رفيع المستوى، لتقدم لهم جائزة السيد J الحصرية. من خلال هذه الرحلة الاستكشافية، تطمح جايكو إلى التقدم جنباً إلى جنب مع السيد J، معززة أسلوباً راقياً وجوهر القيادة على الطرق الوعرة في جميع أنحاء العالم.
كعلامة تجارية جديدة في مجال طرق الوعرة، تؤكد جايكو على فلسفة العلامة التجارية الجريئة وبعيدة المدى، والتي تتماشى تماماً مع الأناقة والرقي الذي يجسده "السيد J" ومن ثم، تهدف جايكو إلى تعظيم السلوك اللطيف وسمات السيد الأنيق بشكل مستمر، وإرساء صورة مجتمعية، وصياغة هوية علامة تجارية فريدة، والمشاركة في الإبداع المشترك مع المستخدمين. توفر هذه المبادرة مرحلة للنخب الجديدة المتميزة للتعبير عن أسلوبهم الشخصي، وتوسيع نطاق العلامة التجارية بشكل مستمر مع الالتزام بمبدأ جايكو المتمثل في "الاتصال بالمستخدمين، أكثر من مجرد مركبات".
لطالما كانت جايكو محبوبة منذ فترة طويلة، لما توفر للمستخدمين خيالاً لا حدود له، ومن خلال توجيهها كعلامة تجارية للطرق الوعرة، قامت جايكو بتغطية كل جانب من جوانب حياة النخب الجديدة وسفرهم، وبناء نظام بيئي متنوع وغير محدود للطرق الوعرة.
تعتبر حملة "البحث عن السيد J" خطوة مهمة في بيئة مستخدمي جايكو، كما قدمت جايكو خلال مؤتمر النظام البيئي للمستخدم الأخير، تفسيراً أكثر تفصيلاً لفلسفتها البيئية.
في الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر 2023، عقدت جايكو مؤتمر الابتكار المشترك الدولي لبيئة المستخدم، بحضور ممثلين من أكثر من 30 دولة حول العالم، لتسليط الضوء على نظام قيمة العلامة التجارية المتمثل في احتضان المستخدمين والتكامل معهم.
خلال المؤتمر، قامت جايكو، تماشياً مع فلسفة نمط الحياة للنخبة الحضرية الجديدة، بتوسيع نطاق علامتها التجارية إلى ما وراء الحدود من خلال مناطق العرض الخارجية "المركبة + الحياة" التفاعلية، وقد أنشأت هذه المناطق اتصالات ليست محصورة بالمركبات مع المستخدمين فحسب، حيث وفرت منصة للممثلين العالميين للتعبير عن أنفسهم واحتضان "الطرق الوعرة + الحياة" دون قيود.
في ختام المؤتمر، قامت جايكو بدعوة الآلاف من المستخدمين والشركاء ووسائل الإعلام للمشاركة في فعالية سفر صديقة للبيئة، حملت خلالها الدراجة المتواضعة روح الإبداع المشترك، والنظام البيئي، والتنمية المستدامة للمستخدم، وقد حصل المشاركون الذين أكملوا الرحلة على ميداليات تذكارية مصنوعة خصيصاً وجوائز رائعة من جايكو، حيث نالت الفعالية إعجاب جميع الحاضرين بشكل لافت.
من مؤتمر بيئة المستخدم إلى البحث عن "السيد J"، يتضح أن مفهوم جايكو البيئي لا ينفصل عن التركيز على "المستخدمين"، وفقاً لخططها، ستواصل جايكو تعميق مفهوم "الاتصال بالمستخدمين، أكثر من مجرد مركبات"، من خلال إنشاء "نادي ج " مختص بمالكي مركبات جايكو، وبناء سيناريوهات تواصل مع المستخدمين أكثر تنوعًا. في المستقبل، ستقوم جايكو بتمكين مستخدميها من خلال علامتها التجارية وقوتها الإبداعية، وتحويل كل مستخدم إلى منشئ ومشارك لنظام بيئة جايكو.