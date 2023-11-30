جايكو تطلق الحملة العالمية "من هو السيد J" لتوسيع النطاق البيئي المتنوع للمستخدمين

بالنسبة لهؤلاء الأشخاص، تخطط جايكو لتصميم وإجراء جلسة تصوير احترافية لمئات من مجموعات الأزياء، وصياغة مظهر حصري من الأناقة والرقي لـ "السيد J". بالإضافة إلى ذلك، ستقوم جايكو بإنتاج إعلانات فيديو عالية الجودة باستخدام السيد J، ملتقطة بشكل مثالي للحظات التي تمتزج فيها النخب الحضرية واختياراتهم للجودة بسلاسة، بعد ذلك، ستقوم جايكو باختيار "MR. J TOP10" من مجموعة عالمية وتستضيف حفل توزيع جوائز رفيع المستوى، لتقدم لهم جائزة السيد J الحصرية. من خلال هذه الرحلة الاستكشافية، تطمح جايكو إلى التقدم جنباً إلى جنب مع السيد J، معززة أسلوباً راقياً وجوهر القيادة على الطرق الوعرة في جميع أنحاء العالم.