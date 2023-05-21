العالمي يزيد الراجحي بطلاً للنسخة الأولى من رالي تبوك-نيوم الجديد في روزنامة بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية

وبهذا الانتصار الساحق واصل العالمي السعودي، يزيد الراجحي كتابة أسمه بأحرف من ذهب ليرفع رصيده في الفوز بعدد الألقاب على أرض الوطن وذلك بعد فوزه في كل من: رالي الرياض، رالي القصيم، رالي الشرقية، رالي جدة، رالي حائل، رالي العُلا، رالي عسير ورالي تبوك-نيوم الذي حل ضيفاً جديداً في روزنامة البطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية هذا الموسم.