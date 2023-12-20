"دنكي".. يبدأ عروضه في دور السينما المحلية والدولية بعد تصوير مشاهده بالمملكة

أعلنت هيئة الأفلام عن انطلاق عروض الفيلم البوليوودي "دنكي" في دُور العرض السينمائية في المملكة وحول العالم غداً الخميس، والذي صُوّرت مشاهده في مناطقَ متنوعةٍ داخل المملكة تزخر بتنوّعٍ جغرافي فريدٍ من نوعه، وذلك بدعمٍ من هيئة الأفلام، وبرنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.
ويأتي الفيلم من إخراج مُخرج بوليوود السينمائي الفائز بالعديد من الجوائز السينمائية الوطنية راجكومار هيراني، ومثّل دور البطولة الممثل العالمي الهندي شاروخان.
وشارك في إنتاج الفيلم ما يزيد على 15 فنياً سعودياً من عدة تخصصات سينمائية، وصُوّرت مشاهد من الفيلم البوليوودي في عدة مواقع بمدنٍ سعودية مختلفة، من بينها جدة، وتبوك، ومدينة المستقبل "نيوم"، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لهيئة الأفلام؛ لتجعل من المملكة وجهةً سينمائية على المستوى الإقليمي، والعالمي، ولتطوير البُنى التحتية للإنتاج والتصوير، ورفع القدرة التنافسية للمملكة في هذا المجال الخلاّق.
واستغرق تصوير الفيلم ما يصل إلى 13 يوماً، واختيرت مدن التصوير لارتباطها الوثيق بمشاهد الفيلم، ولتحقيق أفضل مُخْرَجٍ سينمائي عالمي تتداخل فيه طبيعة كل مدينة سعودية مع قصة الفيلم وأحداثه، مما يسهم في إبراز تنوع المواقع بكل مدينة، والإمكانات المقدمة لتسهيل مراحل العمل للمنتجين، وصُنّاع الأفلام في إنتاجاتهم السينمائية النوعية.
ويأتي إنتاج فيلم "دنكي" ضمن سلسلة من مشاريع الإنتاج العالمية التي اختارت مناطق المملكة المتنوعة مكاناً لها، فقد سبق وأن صُوّر فيلم هوليوود "قندهار"، خلال عامي 2022 و 2023 مشاهدَهُ في المملكة، ولاقى قبولاً واسعاً في شباك التذاكر على المستويين المحلي والعالمي؛ ليُمثّل استقطابُ فيلمين مهمين من قطاعَيْ إنتاجٍ رائدَين على مستوى العالم في هوليوود، وبوليوود، ثمرةً من ثمار برامج، ومشاريع، ومبادرات هيئة الأفلام، ومن أبرزها برنامج حوافز الاسترداد المالي لكل عمل سينمائي يُصوَّر محلياً؛ مما يُسهم بفاعليةٍ كبيرة في جذب مؤسسات وشركات الإنتاج وصُنّاع الأفلام؛ للتصوير في المملكة، والذي ينعكس بدوره على نمو الكوادر المحلية، ورفع كفاءتها عبر العمل بمشاريع مشتركة، وتبادل الخبرات مع قامات الصناعة السينمائية حول العالم، و"ضوء لدعم الأفلام" الذي يُمكّن صُنّاع الأفلام السعوديين من تقديم محتوىً سينمائيٍّ سعودي مُبتكَر عبر المنصات المحلية والعالمية.
وأسهم برنامج جودة الحياة -أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030- بجهودٍ بنّاءة في تقديم كل التسهيلات لتوظيف تنوّع مواقع التصوير المحلية في ظل تعاونه المثمر مع هيئة الأفلام؛ لتكون بذلك هذه المواقع مسرحاً لأكبر الأعمال السينمائية على المدى القريب والبعيد، بالإضافة إلى التعاون مع إدارة فيلم العُلا، وبمشاركة كفاءاتٍ سعودية من ممثلين وعاملين في مختلف تخصصات الإنتاج، والسينما، والخدمات اللوجستية.
ويُعدّ هذا الاستقطاب المميز لأبرز الإنتاجات السينمائية العالمية نتيجةً لما تحظى به صناعة الأفلام من دعمٍ من قِبل القيادة وبمتابعةٍ دائمة وتوجيهاتٍ من قِبل الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، التي مكّنت بدورها من تنمية قطاع إنتاج الأفلام السعودي، وتحويله إلى صناعةٍ مُنتِجةٍ ومُنافِسةٍ تَضمَنُ إنتاجَ محتوىً سينمائيٍّ محلي جاذب للجمهور المحلي، والدولي، وتقديم المملكة بوصفها مركزاً عالمياً رائداً في إنتاج الأفلام بمنطقة الشرق الأوسط؛ وذلك للمساهمة في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للثقافة المنبثقة من رؤية المملكة 2030.