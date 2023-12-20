"دنكي".. يبدأ عروضه في دور السينما المحلية والدولية بعد تصوير مشاهده بالمملكة

ويأتي إنتاج فيلم "دنكي" ضمن سلسلة من مشاريع الإنتاج العالمية التي اختارت مناطق المملكة المتنوعة مكاناً لها، فقد سبق وأن صُوّر فيلم هوليوود "قندهار"، خلال عامي 2022 و 2023 مشاهدَهُ في المملكة، ولاقى قبولاً واسعاً في شباك التذاكر على المستويين المحلي والعالمي؛ ليُمثّل استقطابُ فيلمين مهمين من قطاعَيْ إنتاجٍ رائدَين على مستوى العالم في هوليوود، وبوليوود، ثمرةً من ثمار برامج، ومشاريع، ومبادرات هيئة الأفلام، ومن أبرزها برنامج حوافز الاسترداد المالي لكل عمل سينمائي يُصوَّر محلياً؛ مما يُسهم بفاعليةٍ كبيرة في جذب مؤسسات وشركات الإنتاج وصُنّاع الأفلام؛ للتصوير في المملكة، والذي ينعكس بدوره على نمو الكوادر المحلية، ورفع كفاءتها عبر العمل بمشاريع مشتركة، وتبادل الخبرات مع قامات الصناعة السينمائية حول العالم، و"ضوء لدعم الأفلام" الذي يُمكّن صُنّاع الأفلام السعوديين من تقديم محتوىً سينمائيٍّ سعودي مُبتكَر عبر المنصات المحلية والعالمية.