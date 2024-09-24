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القيادة تهنئ رئيس جمهورية غينيا بيساو بذكرى استقلال بلاده
تمنّت له الصحة والسعادة وللشعب الشقيق اطراد التقدم
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس عمر سيسوكو أمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو؛ بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية غينيا بيساو الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية غينيا بيساو، بهذه المناسبة، وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية غينيا بيساو الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.