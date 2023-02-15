وصول الطائرة الإغاثية السعودية العاشرة إلى مطار غازي عنتاب

وصلت إلى مطار غازي عنتاب في الجمهورية التركية الطائرة الإغاثية السعودية العاشرة تحمل على متنها 90 طنًا من السلال الغذائية، والمواد الطبية التي تشتمل على محاليل متنوعة، وأدوية للأمراض المزمنة، ومسكنات للآلام، وأدوية خاصة بالبرد للكبار والصغار، ومواد إيوائية تشتمل على الخيام، والبطانيات، والحقائب الإيوائية، والبسط.