وصول الطائرة الإغاثية العاشرة إلى جمهورية باكستان الإسلامية

وصلت، أمس، الطائرة الإغاثية العاشرة إلى مدينة كراتشي، وعلى متنها 30 طنًا تشتمل على الخيام والبطانيات والحقائب الإيوائية والسلال الغذائية والتمور، يستفيد منها 4,212 فردًا.