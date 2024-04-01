للتعريف بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن .. الأمن العام يشارك ضمن معرض "الداخلية" بجدة

يشارك الأمن العام ممثلاً في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، ضمن معرض وزارة الداخلية للتعريف بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن لأداء نسكهم بيسر وطمأنينة، خلال الفترة من (20 رمضان 1445هـ الموافق 30 مارس 2024) حتى (24 رمضان 1445هـ الموافق 3 إبريل 2024م)، وذلك في مجمع العرب مول بمحافظة جدة.
وتستعرض قوات الحج والعمرة للزوار، توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود في الحرمين وساحاتهما، والتجهيزات الحديثة والتقنية لأمن وسلامة ضيوف الرحمن.
يُذكر أن معرض وزارة الداخلية يحتوي على أجنحة لاستعراض خدمات قطاعات الأمن العام والمديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة للسجون والمركز الوطني للعمليات الأمنية.