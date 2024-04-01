للتعريف بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن .. الأمن العام يشارك ضمن معرض "الداخلية" بجدة

يشارك الأمن العام ممثلاً في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، ضمن معرض وزارة الداخلية للتعريف بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن لأداء نسكهم بيسر وطمأنينة، خلال الفترة من (20 رمضان 1445هـ الموافق 30 مارس 2024) حتى (24 رمضان 1445هـ الموافق 3 إبريل 2024م)، وذلك في مجمع العرب مول بمحافظة جدة.