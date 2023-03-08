البرنامج السعودي لتنمية اليمن يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الـ5 للدول الأقل نموًّا

وشارك ضمن وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مساعد المشرف العام على البرنامج المهندس حسن العطاس، في جلسة "دعم التنمية المستدامة المرنة في أقل البلدان نموًّا: مواجهة التحديات المعقدة للنزاعات ومخاطر المناخ"، كما شارك في جلسة "تفعيل نهج المقاربة الثلاثية في حالات النزاع والأوضاع الهشة"، التي تأتي بتنظيم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا‏ "الإسكوا" بالشراكة مع البرنامج، ضمن جلسات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البدان نموًّا في الدوحة، وهدفت كلتا الجلستين لمناقشة طرق دعم أقل البلدان نموًّا ومن بينها اليمن، وكيفية إنشاء مبادرات وشراكات لأصحاب المصلحة لتحقيق برنامج عمل الدوحة، واستعراض تجربة المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن كنموذج تنموي أسهم بشكل فاعل في الإسهام في تحسين البنى التحتية للقطاعات الأساسية في اليمن.