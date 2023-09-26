بـ 275 مليون ريال.. "الرياض للتعمير" و"مسك" توقعان اتفاقية لتطوير مجمع تعليمي بالرياض

وأوضح "القاضي" أن توقيع الاتفاقية مع مؤسسة مسك يأتي في إطار توجه الشركة لعقد شراكات تركز على مشاريع التطوير العقاري النوعية في عدة مجالات من أهمها مجال التعليم، وفق آلية التطوير حسب الطلب، كما يسهم ذلك أيضًا في تعظيم العائد الكلي للمساهمين عبر التركيز على الاستثمار في مشروعات النمو التي تشكل مصدرًا مستدامًا للدخل، وذلك عبر إبرام عقود طويلة الأجل قبل البدء بتطوير المشروعات المستهدفة.