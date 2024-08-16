في النصف الأول من 2024.. "سكني": توقيع أكثر من 51.256 عقدًا تمويليًا

أصدر برنامج "سكني" العدد الجديد من نشرته الدورية للنصف الأول من العام الجاري 2024، مستعرضًا من خلالها أبرز الجهود والمنجزات التي تحققت بالقطاع لخدمة الأسر السعودية وتمكينها من تملّك المسكن الأول عبر توفير العديد من الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتعددة، التي يسعى من خلالها إلى رفع نسبة التملك وتوفير السكن الملائم للمواطنين وتحسين جودة الحياة للأسر السعودية، وذلك تماشيًا مع مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.