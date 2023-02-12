السعوديون يستكشفون الفضاء مجددًا.. خبرات متراكمة وتأهيل للكوادر الوطنية

ويأتي ذلك من أجل إبراز تنافسيتهم العلمية محليًا وعالميًا، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يُقدمها قطاع الفضاء وصناعاته على مستوى العالم، وفرض إمكاناتها العلمية المتطورة على العالم أجمع، وذلك من خلال وصولها إلى أبحاث عميقة تصل إلى عنان الفضاء، لم تصل لها أي دولة من قبل.