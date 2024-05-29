"إغاثي الملك سلمان" ينفذ مشروع جراحة القلب بإندونيسيا ويوقع برنامجاً لتطوير قطاع المياه بسقطرى

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم برنامجاً تنفيذياً مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لتطوير قطاع المياه في قرية قشايب بمديرية حديبو بمحافظة سقطرى يستفيد منه 300 فرد، وقعه مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك بمقر المركز في الرياض.
وسيجري بموجب الاتفاقية تشييد خزان مياه سطحي وتمديد مياه أنبوب من مصدر المياه المتوفر بالقرية إلى الخزان بطول 6.300 متر، بهدف تحسين فرص حصول السكان على كميات مياه كافية ذات جودة عالية في مناطق تدخلات المشروع.
ويأتي هذا البرنامج في إطار الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة المعنية بتطوير قطاع المياه والإصحاح البيئي في الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم.
كما نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب والقسطرة في مدينة ميدان بجمهورية إندونيسيا، والمقام خلال الفترة من 19 وحتى 26 مايو 2024م، بمشاركة 22 متطوعاً من مختلف التخصصات الطبية، وبالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بإجراء 24 عملية جراحية للقلب المفتوح و124 عملية للقسطرة القلبية التداخلية تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.
ويأتي المشروع امتداداً للمشاريع الطبية التطوعية المتصلة بجراحة القلب التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعوب والدول ذات الاحتياج في مختلف أنحاء العالم.