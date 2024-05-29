"إغاثي الملك سلمان" ينفذ مشروع جراحة القلب بإندونيسيا ويوقع برنامجاً لتطوير قطاع المياه بسقطرى

كما نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب والقسطرة في مدينة ميدان بجمهورية إندونيسيا، والمقام خلال الفترة من 19 وحتى 26 مايو 2024م، بمشاركة 22 متطوعاً من مختلف التخصصات الطبية، وبالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي.